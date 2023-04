Voor een avontuur dicht bij huis: fietsen en wandelen met knooppunten

Heb je zin om de hort op te gaan, maar wil je niet eindeloos googelen naar een mooie/bijzondere/spectaculaire route? Dicht bij huis kan het óók verrassend mooi zijn, ontdekte online editor Bente.

Jaren doe ik het al, fietsen of wandelen met knooppunten. Het begon toen ik een mooie tocht wilde maken, maar geen tijd en zin had om in mijn auto helemaal naar het startpunt te rijden. Dat moet ook anders kunnen, dacht ik.

En zo stuitte ik op een website met daarop het knooppuntennetwerk van Nederland. Blijkt er dus een makkelijke manier te zijn om een route uit te stippelen, waar je ook bent in Nederland, door wat knooppunten met elkaar te verbinden. Kind kan de was doen.

Tijdens mijn eerste tocht voelde ik een beetje schaamte opkomen. Was dat beekje er altijd al geweest? En dat kronkelende paadje tussen twee weilanden door? En dat bospad vlak bij huis? Ik kende mijn omgeving niet zo goed als ik dacht, ontdekte ik.

Vanaf dat moment besloot ik niet elke keer mijn tank leeg te rijden voor een mooi wandelgebied, maar vaker dicht bij huis te blijven. Ook nu nog rijd of wandel ik minimaal één keer per week zo’n route. En omdat er zo veel knooppunten zijn, is de verrassing er iedere keer opnieuw.

Fietsen en wandelen met knooppunten: zo werkt het

Zoek een website waarop je het knooppuntennetwerk vindt. De ANWB Fietsknooppuntenplanner (leuk woord voor galgje), bijvoorbeeld. ANWB heeft eenzelfde planner voor wandelen.

Zoek het dichtstbijzijnde knooppunt op de kaart en klik erop. Dan komt het leuke gedeelte: knooppunten aan elkaar verbinden tot je helemaal zelf een wandelroute hebt gefabriceerd.

Je kunt de route downloaden, uitprinten, naar jezelf mailen, noem maar op. Zelf schrijf ik de knooppunten vaak op een briefje, zodat ik mijn telefoon niet steeds hoef te pakken om te checken of ik nog goed loop of fiets.

Dan rest je alleen nog maar een goede concentratie tijdens je wandel- of fietstocht. Zo nu en dan kom je namelijk een paaltje tegen met daarop het knooppunt benoemd, inclusief de richting naar het volgende punt. Volg de paaltjes en je hebt een nieuw avontuur.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Mélanie Voituriez