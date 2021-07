Voor iedereen een tuin op fietsafstand met deeltuinen.nl

Geen tuin? Je bent niet de enige. In Nederland hebben 2,4 miljoen huishoudens geen tuin om in te spelen, relaxen of tuinieren. Op Deeltuinen.nl vind je mensen die hun buitenstek delen met anderen.

Martijn Neuvel bedacht het concept Deeltuinen tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar. “Terwijl ik met mijn gezin in de tuin zat, dacht ik aan alle mensen die noodgedwongen binnen zaten. Ik werd er verdrietig van en besloot mijn tuin open te stellen voor buurtgenoten. Het balletje ging rollen en zo bieden nu ruim honderdvijftig tuineigenaren door het hele land kosteloos hun tuin aan. Perfect als je zin hebt in een dagje tuinieren, of om in alle rust een boek te lezen.”

Fotografie Cherry Laithang/Unsplash.com