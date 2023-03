Waarom een plant in huis nemen goed voor je is

Weinig natuur in je omgeving? Breid je plantenverzameling uit. Dat is goed voor je gezondheid, zowel mentaal als fysiek, blijkt uit maar liefst 42 (!) verschillende onderzoeken.

Niet iedereen heeft een tuin of balkon, helaas. Want buiten zijn helpt je te ontspannen en blijkt zelfs angst en depressie tegen te gaan. Gelukkig is de oplossing voor de tuin- en balkonlozen eenvoudig: je koopt gewoon een plant. Uit heel veel onderzoeken blijkt namelijk dat planten je vrolijker maken, relaxter, en dat ze je helpen focussen, schrijft het World Economic Forum.

Droge neus

Planten verbeteren de kwaliteit van lucht in een ruimte, dat wisten we al langer. En daardoor kun je cognitief beter presteren. Ze helpen ook de luchtvochtigheid te bewaken in een kamer: de meeste ruimtes waarin we ons begeven zijn te droog, waardoor virussen zich eerder verspreiden en je een droge neus en droge ogen kunt krijgen. Alleen heb je voor een merkbaar verschil in luchtkwaliteit héél véél planten nodig. Gelukkig blijkt de plant nog meer voor de mens te kunnen betekenen.

Zo schijn je beter te kunnen focussen, met planten in de kamer. Je geheugen is beter, je kunt beter tegen pijn en je hebt een lager stresslevel, volgens dit artikel. Je weerstand zou beter zijn en je zou minder risico lopen op long- en hartproblemen.

Trots

Ook het zorgen voor de planten draagt bij aan je geluk. Mensen die voor planten zorgen ervaren emoties als trots, tevredenheid en fascinatie en ze voelen zich veerkrachtiger tegenover stress. Er zijn zelfs aanwijzingen dat voor planten zorgen je kan helpen bij het helen van een trauma. Overigens doet het er ook toe hoe je planten eruit zien. Mensen schijnen extra blij te worden van planten met dikke, ronde bladeren.

Reminder

Voor wie nog geen groene vingers heeft zijn er apps als Picture This, Plantsome of Pokon, die je helpen je planten in leven te houden. Ze sturen je een reminder als je plant water nodig heeft en geven je allerlei groene tips. En sommige planten zijn perfect voor beginners, zoals de cactus of de graslelie.

Kruiden kweken kan ook een mooi startpunt zijn. Of je er echt goed in wordt is niet het belangrijkst. Alleen al het feit dat je een nieuwe hobby hebt, en iets bijleert (zonder water overleeft een plant het niet…), draagt bij aan je mentale gezondheid.

Meer lezen

