Waarom te schoon zijn slecht voor je huid is

Doordat wetenschappers steeds gedetailleerder onderzoek van cellen kunnen doen, leren we veel nieuws. Ook over onze huid. Zo weten we nu waarom te schoon zijn slecht is voor je huid. En dat goede huidverzorging meer is dan alleen wat je op je huid smeert. Wat kun je in het dagelijkse leven doen voor een goede huid en gezondheid?

Je huid bestaat voor 46% uit huidcellen en voor 54% uit microbioom. Maar wat is een microbioom?

Microben zijn kleine organismen als bacteriën, gisten, virussen en schimmels. De verzameling van deze microben noemen we een microbioom. En een huidmicrobioom bestaat voornamelijk uit bacteriën. Deze verzameling op én in de huid willen we graag te vriend houden. Bij een verstoring ervan vergroot je de kans op een gevoelige huid, huidproblemen als acne en eczeem, allergieën, astma en ziektes.

Wat beïnvloedt je huidmicrobioom?

Te schoon zijn Warm water, van 32 graden en warmer, verwijdert de talg op je huid. En talg is voeding voor de microben. Was jezelf daarom liever met lauwwarm water en douche minder vaak.

Warm water, van 32 graden en warmer, verwijdert de talg op je huid. En talg is voeding voor de microben. Was jezelf daarom liever met lauwwarm water en douche minder vaak. Buitenlucht Zuurstof en zonlicht (met mate) geven een boost aan je huid.

Zuurstof en zonlicht (met mate) geven een boost aan je huid. Handen in de aarde We zeggen niet voor niets dat een beetje vies worden gezond is. Door met je handen in de aarde te zitten, krijg je nieuwe microben op je huid en dat is weer goed voor je microbioom.

We zeggen niet voor niets dat een beetje vies worden gezond is. Door met je handen in de aarde te zitten, krijg je nieuwe microben op je huid en dat is weer goed voor je microbioom. Hydratatie Behalve het smeren van de juiste huidverzorgingsproducten, hydrateer je de huid ook van binnenuit. Voor je huid is voldoende water drinken enorm van belang.

Behalve het smeren van de juiste huidverzorgingsproducten, hydrateer je de huid ook van binnenuit. Voor je huid is voldoende water drinken enorm van belang. Huidverzorging Pittige reinigers, zeep en synthetische ingrediënten strippen de goede bacteriën van je huid. Ook hiervoor geldt: doe het met mate. En probeer eventueel je huid weer te herstellen met natuurlijke, milde en pre- en probiotische huidverzorging.

Prebiotische huidverzorging

Wat je op je huid smeert heeft natuurlijk een enorme impact op je huidmicrobioom. Gelukkig zijn er veel milde verzorgingsproducten te vinden. Daarnaast zijn er merken die gebruik maken van prebiotica en probiotica voor balans van je microbioom. Een van de merken die dat naast natuurlijke, zachte en hydraterende ingrediënten gebruikt, is Esse Skincare. Op de website van Esse of bij Esse-salons kun je advies krijgen welke probiotische huidverzorging het beste is voor jouw huid.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Park Street/Unsplash.com