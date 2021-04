Wandelen in Zuid-Limburg: 3 routes

Dat we momenteel de grenzen niet over kunnen, betekent niet dat we geen vakantiegevoel kunnen hebben. Ga je wandelen in Zuid-Limburg, dan komt dat vanzelf. Drie wandelroutes.

Je zou er misschien niet zo snel naartoe gaan omdat het voor de meesten wat ver weg ligt. Maar wandelen in Zuid-Limburg is heel fijn, want door de schitterende natuur en de heuvels lijkt het alsof je (toch) in het buitenland zit.

OV-stapper Heuvelland (twee dagen)

Wil je een bijzondere wandeling, dan kun je voor de tweedaagse OV-stapper Heuvelland gaan. In twee dagen loop je door het mooiste stukje van Zuid-Limburg. Je komt niet alleen rivieren en beken tegen, maar ook diepe dalen en steile hellingen. Houd er rekening mee dat je af en toe flink moet klimmen op deze route, maar je wordt er zeker voor beloond. Op dag een loop je ongeveer 19 kilometer, op dag twee is dat 18,2 kilometer. Je hebt keuze uit verschillende overnachtingsmogelijkheden.

Vijlenerbos en Geuldal

Een mooie wandeling voor de vogelliefhebber. Hoewel je het niet verwacht, vind je in het zuiden van Nederland bijzondere vogels die je ergens anders nauwelijks ziet. Zoals de waterspreeuw en de kortsnavelboomkruiper. Deze rondwandeling van 11,7 kilometer brengt je door een bosrijke omgeving met meerdere heuvels.

NS-wandeling Sint-Pietersberg Maastricht

Voor als je op zoek bent naar de combinatie stad/natuur. Een rondwandeling van ongeveer 14 kilometer die start in de oude binnenstad. Vanuit hier beklim je de Sint-Pietersberg, waarna je beloond wordt met uitzicht over het Jekerdal. Onderweg kom je ook langs kasteel Neercanne en via Jeker loop je weer terug naar Maastricht.

