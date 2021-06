Zussen Sita en Johanna Veenstra maken natuurvriendelijke zeep

Goed voor je lijf zorgen, is erg belangrijk. Wij vinden de natuurvriendelijke zeep van Zeepfabriek Suver erg fijn.

De zussen Sita en Johanna Veenstra komen uit Friesland en maken deze zepen met de hand. Alle bestanddelen in de zepen zijn vegan of – in het geval van honing – zo biologisch mogelijk. Een deel van hun opbrengst gaat naar goede doelen.

De inspiratie achter de Zeepfabriek: ‘We zijn beide al een lange tijd geïnteresseerd in het verantwoord omgaan met de aarde,’ vertellen de zussen op hun website. ‘Gaandeweg vroegen we ons af wat we op ons lijf willen smeren. In onze zoektocht naar natuurlijke verzorgingsproducten stuitten we op het zelf maken van zeep. Hier waren we beide gelijk enthousiast over.’

Fotografie Aurelia Dubois/Unsplash.com