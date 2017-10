De eerste stap naar… meer rust nemen in je dagelijks leven

Soms lijkt het wel of alle momenten van de dag gevuld zijn met taken, afspraken, het afhandelen van klusjes of projecten die je jezelf hebt opgelegd. En we weten wel dat het goed is om te ontspannen, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om even helemaal niets te doen. Hoe begin je met het inbouwen van meer rustmomenten op een dag? In dit blog geven we vijf eenvoudige tips om de eerste stappen te zetten.

Ga naar buiten (ook al is het maar kort)

Maak elke dag een wandeling in de buitenlucht. Al is het maar tien minuten in je lunchpauze, het is toch een fijne onderbreking van alles wat moet. Een pauze in de buitenlucht, met extra beweging in het daglicht heeft op bijna iedereen een positieve uitwerking. Je humeur verbetert en je voelt je de rest van de dag minder gejaagd. Zet je telefoon en je hoofd op pauze

Mijmeren, lummelen, een moment nietsdoen: het geeft een mens nieuwe energie. Je hoofd gaat in de pauzestand en je hebt een moment rust. Tegenwoordig pakken veel mensen op lege momenten hun telefoon. Doe dat eens niet en kies er bewust voor om geen nieuwe prikkels tot je te nemen door je telefoon vijf minuten uit het zicht te leggen. Hoe voelt dat?

Wetenschapper Hugo van der Poel is gespecialiseerd in vrije tijd. Hij stelt dat we een beetje zijn doorgeslagen in het volproppen van onze dagen. “Niets doen is heel nuttig. Te veel ‘moeten’ breekt je vroeg of laat op.” Haal diep adem via je buik

Als je druk bent en je voelt je gespannen, kun je met een paar keer diep ademhalen al rustiger worden. Leg één hand op je borst en één op je buik. Adem diep in door je neus. Houd je adem een paar tellen vast en adem weer uit via je mond. Herhaal deze oefening gedurende een paar minuten. Als het goed is, voel je je lichaam steeds meer ontspannen bij het uitademen. Als je deze oefening op je werk of in de trein wilt doen, kun je je handen ook achterwege laten en je simpelweg concentreren op het in- en uitademen. (Bron: psycholoog Albert Sonnevelt) Lees een paar pagina’s

Voor het ontbijt, midden op de dag of voor je naar bed gaat. Een aantal pagina’s lezen in een goed boek geeft rust. Het verhaal neemt je mee en je ontspant omdat je even niet meer aan andere zaken denkt – die je eerder misschien zorgen of stress opleverden. Lezen is ook nog eens een goede training voor je hersenen, geheugen en concentratie. Ook als je onrustig bent en steeds opnieuw probeert een paar pagina’s te lezen, zal je merken dat je concentratie verbetert en je steeds rustiger wordt van een stukje lezen. Zet muziek op

Muziek kan allerlei uitwerkingen op je hebben. Je kunt er energie van krijgen, maar het helpt je ook om even weg te dromen. Ontdek zelf welke muziekstijl je rustiger maakt en de ontspanning geeft die je dagelijks kunt gebruiken. Heeft klassieke muziek die uitwerking op jou of ga je voor iets swingends? Jelle Hermus van SoChicken.nl ervaart direct minder stress met muziek: “Muziek maakt je rustig. Je gedachten worden meegevoerd en je hebt vaak niet eens door hoe lang je al zit te luisteren.”

‘Mens, wat ben je mooi als je probeert’

Meer balans in je leven zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit. Wil je meer balans, maar vind je de eerste stappen lastig? Wij vertellen hoe je op slimme wijze hiermee aan de slag kan gaan. Geïnspireerd? Ontdek Menzis SamenGezond. Zie de impact van je stappen om meer te ontspannen en houd je zelf gemotiveerd om het te blijven proberen.

if (typeof Consent != ‘undefined’ && Consent.has_optin(‘ads’)){

(function() {

window._adftrack = Array.isArray(window._adftrack) ? window._adftrack : (window._adftrack ? [window._adftrack] : []);

window._adftrack.push({

pm: 277568,

divider: encodeURIComponent(‘|’),

pagename: encodeURIComponent(‘Online Artikel – Samen Gezond – Flow – Balans’)

});

})();

(function () { var s = document.createElement(‘script’); s.type = ‘text/javascript’; s.async = true; s.src = ‘https://track.adform.net/serving/scripts/trackpoint/async/’; var x = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x); })();

}