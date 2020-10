Achter de schermen bij Flow 8

Wil je weer wegdromen bij een nieuwe Flow? Dat kan, want Flow 8 is nu verkrijgbaar. We nemen je mee voor een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van deze editie.

Wandelen door bloemenvelden

De foto’s bij het openingsverhaal zijn van de Duitse fotograaf en illustrator Tina Sosna. “Ongeveer een jaar geleden vertrokken mijn partner en ik uit de stad en begonnen we met onze kat Willow een nieuw leven op het platteland, in het midden van Duitsland. In de zomer wandelen we tegen de tijd dat de zon ondergaat, graag langs weilanden en bloemenvelden. Het gevoel dat bij het einde van een dag hoort, vind ik zo mooi – en leg ik graag vast met mijn analoge camera.”

Inspiratie verzamelen

In de rubriek Hoofd-en bijzaken tipt Rosa Dammers boeken, apps, adressen, mooie natuur, blogs en meer: “Ik ontdek de leukste dingen als ik er juistniet naar op zoek ga. Tijdens een ochtend- rondje Instagram, op de fiets naar huis, aan de keukentafel bij een vriendin. Daarom zit er altijd een notitieboekje in mijn rugzak vol met krabbels, knipsels en kaartjes. Kiezen blijft elk nummer een uitdaging, maar soms weet ik het meteen. Zo is de pantosti van Yvette van Boven nog steeds favoriet thuis.”

Bloemen & vogels

Los bij deze Flow vind je het laatste deel van een serie van drie patternbooks vol cadeau- en briefpapier. Deze keer met patronen die zijn ontworpen door vormgever Petra Kroon. De Rotterdamse Roeqiya Fris maakte de illustraties, vooral bloemen en vogels in geel-, groen- en rozetinten. “Laatst stond ik met mijn zoon in de file en genoten we samen van de bloemen langs de weg die we tegenkwamen: hij bekeek ze aandachtig en benoemde de kleuren. Bij thuiskomst had ik meteen inspiratie voor een illustratie.”

Verleden, heden, toekomst

Voor het ‘verleden, heden, toekomst’-interview sprak de Britse journalist Olivia Gagan met de Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart. “Het was een beetje een gekke situatie: omdat het interview plaatsvond tijdens de wereldwijde lockdown, hadden we een lang gesprek via de telefoon. Beth zat thuis in Californië met haar familie en ik in mijn flat in Londen. Beth staat bekend om haar persoonlijke, emotionele liedjes en zo is ze ook als je met haar praat: zonder filter, heel open en eerlijk. Ze is een echte overlever en het was een genot om te horen hoe ze de uitdagingen waarmee ze in het leven werd geconfronteerd, heeft overwonnen.”

Fotografie Floor van Koert