Astrid & Irene: Hoe gaat het met je?

Herken je dat? Dat iemand vraagt hoe het met je gaat, en dat je het eigenlijk niet zo goed weet. Want behalve beperkend, bizar en verontrustend waren de afgelopen maanden ook verwarrend.

Alles wat normaal leek, was dat opeens niet meer. Alles wat je zonder nadenken deed, kon van de ene op de andere dag niet meer. Je moest jezelf bijna een beetje opnieuw uitvinden. En het was confronterend.

We voelden ons minder stoer dan we hoopten te zijn. We waren bezorgder dan we handig vonden. Maar soms genoten we ook meer van de stilte dan we durfden toe te geven. Naast dealen met al het leed en het lijden, moesten we in coronatijd ook op een nieuwe manier het leven leven: dichtbij, duidelijk, simpel.

We hopen dat het goed met je gaat. Dat jij en je geliefden een beetje gespaard zijn gebleven de afgelopen tijd. Online hebben we veel contact met jullie gehad. We organiseerden mindfulnessochtenden en Insta-livesessies. Het bracht ook weer mooie inzichten. Dat je angst niet kunt wegnemen, maar wel kunt leren hoe je het niet groter maakt in je hoofd. Dat je elkaar ook kunt vinden en helpen via onlinekanalen. Dat we niet alleen zijn. En dat het altijd goed is om toe te geven als het even niet lukt.

Want dat is de andere kant… Zo onwerkelijk als de situatie was, zo oprecht en werkelijk waren de gesprekken die we opeens voerden met elkaar. Via Zoom, op social media of op anderhalve meter afstand: iedereen liet zijn schild vallen. Zeggen dat je bang bent, niet geslapen hebt, je zorgen maakt: het leek opeens heel gewoon. Mails van halve vreemden begonnen met de zin: ik hoop dat je het redt. Berichten eindigden met: doe voorzichtig.

Filterloos delen en zeggen hoe het echt met je gaat, ons bevalt het eigenlijk wel. We hopen dat het zo blijft de komende weken. Het helpt ons vast door deze rare tijd. En nog meer hopen we dat we het blijven doen als straks alles weer een beetje gewoner is.

Ontspan met ons mooie nieuwe nummer: Flow 5. Met extra veel verhalen voor deze nieuwe tijd.