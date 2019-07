Hoera, het Flow Vakantieboek is er weer! Dit jaar maakten we een Zomerpakket met een vakantieboek, Travel notebook en Het niet-perfecte-tekenboek van illustrator Marenthe Otten. Boordevol vakantieverhalen, inspiratie, inzichten over vertragen en paper goodies voor thuis of onderweg.

Het Zomerpakket 2019 is vanaf nu te koop, ook in onze webshop.

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.