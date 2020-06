Boeken over vriendschap: 3 leestips

Nadat ze verhuisde en de wereld ook nog eens tot stilstand kwam, zocht de Amerikaanse Tammy Strobel manieren om nieuwe vriendschappen aan te gaan en oude te versterken. In Flow 5 onderzoekt ze of online altijd ‘second best’ is. Dit zijn haar drie boekentips over vriendschap.



Friendship – The evolution, biology, and extraordinary power of life’s fundamental bond, Lydia Denworth (W.W. Norton & Company)

Wetenschapsjournalist Lydia Denworth onderzoekt het thema vriendschap vanuit haar expertise in de academische wereld, met een blik op biologie, fysiologie en evolutie. Vriendschap brengt ons niet alleen plezier, maar heeft diepgaand effect op onze psyche en ons lichaam, stelt ze in dit boek.

Digitaal minimalisme – Doelbewust omgaan met digitale overvloed, Cal Newport (Business Contact)

De auteur van dit boek pleit niet per se voor minderen of stoppen als het om technologie gaat, maar wel om slim gebruik ervan: ook op het gebied van relaties en vriendschappen.

Reclaiming conversation – The power of talk in a digital age, Sherry Turkle (Penguin Putnam Inc)

Welke invloed heeft het gebrek aan ‘echte gesprekken’ op onze relaties (en overigens ook op onze creativiteit en productiviteit)? Media-expert Sherry Turkle brengt een ode aan face to face-gesprekken.

In Flow 5 lees je meer van Tammy over vriendschap.

Tekst Tammy Strobel Fotografie Kinga Chichewicz/Unsplash.com