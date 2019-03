Creativity club in Rome

De papierwinkel Paperness in Rome organiseert regelmatig leuke evenementen rondom Flow-producten. Zo is eigenares Maria Boscarato een Creativity Club gestart waarin ze het boek Creativity takes courage gebruikt.

Maria wil creativiteit voor iedereen toegankelijk maken, legt ze uit. Daarom leest ze er vaak boeken over, zodat ze de inspirerende ideeën door kan geven. “Vorig jaar organiseerden we op woensdagavonden een boekenclub over The artist’s way van Julia Cameron en Big magic van Elizabeth Gilbert, en op zaterdagavonden hadden we één keer per maand een tekenavond. We wilden deze twee losse avonden samenbrengen, en dat werd de Creativity Club.”

Eén keer per maand komen zo’n 22 enthousiaste deelnemers samen om boeken over creativiteit, waaronder het Flow-boek Creativity takes courage, te bespreken en de ideeën in de praktijk te brengen. “Lezen kan een eenzame activiteit zijn. Maar als je er met anderen over praat, komen de ideeën uit het boek tot leven en worden ze echt,” vertelt Maria.

“We praten niet alleen over de boeken, maar we tekenen, schrijven en knutselen. En we bespreken de vragen die in het boek staan aan het einde van elk hoofdstuk.” En dat is precies waar het boek voor gemaakt is: een gesprek uitlokken, inspireren, aansporen om te doen en te maken. En vooral niet bang zijn om iets fout te doen.

Fotografie Maria Boscarato