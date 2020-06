De Flow Vakantiebox 2020 is er!

Making memories – thuis, of waar je ook bent deze zomer. Dat is het thema van het Vakantieboek 2020 vol mooie en herkenbare verhalen. En los in de box zitten ook nog 5 postcards, 24 vellen dubbelzijdig (inpak)papier, 4 stickervellen, een uitklapposter met land- en wereldkaart, een vakantiespel en een travel journal.

Flow Vakantiebox 2020

In de box zit een lekker dik boek vol verhalen en illustraties, waaronder:

Saai kan ook leuk zijn: niks te beleven en toch mooie herinneringen.

niks te beleven en toch mooie herinneringen. Soms loopt het anders: je bent aangenamer gezelschap als je goed voor jezelf zorgt. Ook (of) juist tijdens vakantie.

je bent aangenamer gezelschap als je goed voor jezelf zorgt. Ook (of) juist tijdens vakantie. De solovakantie: een van de voordelen van alleen op pad gaan: ontdekken wat je natuurlijke ritme is.

een van de voordelen van alleen op pad gaan: ontdekken wat je natuurlijke ritme is. Into the wild: een andere kant van jezelf leren kennen doordat er geen beeldscherm is om in te verdwijnen.

een andere kant van jezelf leren kennen doordat er geen beeldscherm is om in te verdwijnen. Reizen, niet afvinken: de beste dingen in het leven zijn die waar je de tijd voor neemt.

de beste dingen in het leven zijn die waar je de tijd voor neemt. Jezelf meenemen op reis: waar je thuis tegenaan loopt, is op een andere plek niet zomaar opgelost.

waar je thuis tegenaan loopt, is op een andere plek niet zomaar opgelost. En verder: souvenirs van de redactie, een mini-graphic novel, tot rust komen op een camping in de natuur, verhalen over zeilen, de werkvakantie en een pleidooi voor slow travel.

Behalve het boek zitten er in deze vakantiebox 36 paper goodies:

Travel journal (voor schrijven, tekenen en plakken)

Omkeerkaartjes (vakantiespel)

Poster met land- en wereldkaart

4 stickervellen

5 postcards

24 vellen dubbelzijdig (inpak)papier om mee te craften of om op te schrijven

Je vindt de Flow Vakantiebox in de boekhandel, supermarkt en in onze shop.

De foto op de box komt van Alicia Bock.

Lotte Dirks maakte alle illustraties bij de verhalen in de Vakantiebox.

Fotografie Floor van Koert Animatie Jana Kaminski