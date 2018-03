De pins van Naomi

Heb je de pins van Penelope al bekeken op Pinterest? Dank je wel voor het delen van de mooie plaatjes, Penelope! Naomi Bulger uit Australië neemt het deze maand van haar over.

Naomi is een schrijver en illustrator. Dit voorjaar verschijnt haar boek The art of mail: a field guide to creative, quirky and kind projects in the post. In de internationale Flow die half maart verschijnt (Issue 23) kun je een interview met haar lezen.

Wat kunnen we verwachten op Pinterest? “Ik zal veel foto’s en illustraties delen rond het onderwerp snail mail, zoals mooie kunstzinnige brieven, maar ook beelden uit de natuur: van wildernissen tot kamerplanten en botanische kunst. Ik hou ook van afbeeldingen met een slow-living-sfeertje. Dat kan van alles zijn: vers gemaakt eten, macramé of een detail uit iemands interieur.”

“Ik gebruik Pinterest om ideeën en inspiratie op te doen. Als ik vastloop in mijn werk – of het nu gaat om fotografie, ontwerpen, crafting, bloggen of zelfs de richting van de cursussen die ik geef – vind ik op Pinterest vaak weer de inspiratie die me verder kan helpen. Ik gebruik het ook voor praktische zaken, ik ben bijvoorbeeld een reis aan het plannen met mijn twee kinderen en wil dit graag weloverwogen en duurzaam doen. Daarom verzamel ik pins rond duurzaam toerisme. En als ik kook, maak ik graag alles zelf, dus ik pin ook recepten van homemade brood of sauzen.”