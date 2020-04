De troostschilderijen van Cindy Rizza

Doeken van dekens, gordijnen en kleding: hoe spannend kan dat zijn? Heel. De schilderijen van Cindy Rizza veroveren de wereld. 5 vragen aan Cindy.

Het stilleven is een klassiek genre, waarom heb je daarvoor gekozen?

“Op de kunstacademie was ik vooral bezig met mensfiguren. Later ben ik me meer gaan concentreren op stillevens, maar er is niet een beslissend moment geweest waarop dat is gebeurd. Mensen en de menselijke ervaring in het algemeen houden me nog altijd even sterk bezig, dus hoewel ik ‘dingen’ schilder, beschouw ik mijn doeken op een bepaalde manier nog steeds als portretten.

De afgelopen tien jaar ben ik langzaamaan de poëzie van dingen gaan ontdekken. Ik kan iets vertellen over mensen door iets materieels van ze uit te lichten. Dat gaat vaak dieper dan wanneer ik gewoon hun gezichten schilder.”

Wat heb je nodig om creatief te kunnen zijn?

“Een volle buik, een kop koffie en muziek die me helpt om in mijn hoofd te komen. Ik wil snel kunnen omschakelen van mijn thuisleven naar de mindset die nodig is om te kunnen werken en deze dingen helpen me daarbij. Het omschakelmoment, ’s ochtends in mijn atelier, is altijd opwindend en vol van mogelijkheden. Dat is mijn favoriete moment van de dag.”

Waar haal je je ideeën en inspiratie vandaan?

“Mijn ‘muze’ is mijn bezorgdheid over de wereld om me heen. Dat is geen leuk antwoord, maar het is wel de waarheid. Mijn schilderijen zijn geruststellend door hun onderwerpen, zoals plaids en was aan een lijn, maar ook dreigend door de vragen die opdoemen. Bieden deze dekens echt comfort? Wat is er gebeurd met de mensen van wie ze zijn? Zijn we veilig? De dekens geven beschutting en warmte, maar drukken ze niet ook op ons? Snoeren ze ons niet vast?

Schilderen geeft me voldoening wanneer er visuele spanning op een doek ontstaat. Wanneer het schilderij hoopvol is, maar tegelijkertijd onheilspellend. Wanneer het vol liefde zit, maar ook vol verlies. Wanneer het veilig en comfortabel voelt, maar tegelijkertijd gevaarlijk eenzaam.”

Hoe heb je het vak geleerd?

“Mijn opleiding aan de kunstacademie was heel nuttig, maar de twaalf jaren van werken daarna hebben me pas écht geleerd waar schilderen over gaat. Ik heb veel vaardigheden onder de knie gekregen door steeds opnieuw de mist in te gaan. Zo ontdekte ik wat ik de volgende keer niet weer moest doen.”

Zijn er nog nieuwe dingen die je kunt leren?

“Ik leer altijd weer nieuwe dingen als ik naar een echt schilderij kijk. Daarom vind ik het zo belangrijk voor kunstenaars om naar musea te gaan. Als je in eigen persoon voor een Monet staat, leer je te bevatten dat schilderen de weerslag is van een tijdspanne, niet van een moment, zoals fotografie.

Dan ga je begrijpen hoe het doek is gemaakt, hoe gelaagd het is. Dat er een verborgen geschiedenis onder het oppervlak zit. Dat draagt allemaal bij aan de complexiteit van een werk en de betekenis ervan. Van mezelf eis ik dat mijn schilderijen meer zijn dan alleen een letterlijke weergave van het onderwerp. En ik denk dat ik op dat gebied nog wel wat te leren heb.”

Dit interview komt uit flow3-2020.

Tekst Chris Muyres beeld Cindy Rizza & Tim Arturbury