Ellen heeft een winkel met divers gekleurde poppen

Ellen Brudet runt de winkel Coloured Goodies, met divers gekleurde poppen. Ze vertelt erover in Flow 10.

Waarom ben je met deze winkel begonnen?

“Niet alleen kinderen met blauwe ogen en een witte huid moeten zich in een pop kunnen herkennen, ook donkere kindjes. Als zij zich nergens mee kunnen identificeren, voelen ze zich niet erkend. Toen ik zwanger was van mijn eerste zoon kon ik geen geboortekaartje vinden met gekleurde baby’s. Uiteindelijk heb ik het zelf gemaakt door het poppetje van Zwitsal bruin in te kleuren. Bij mijn tweede zoon, veertien jaar later, waren er nog steeds geen kaarten te vinden.

Ik móést er iets mee doen. Zo ontstond Coloured Goodies. Eerst met kaarten, later kwamen poppen van kleur erbij. Ik heb jaren in de regen en kou op markten gestaan, totdat ik in 2016 de deuren van mijn eigen winkel kon openen. Elke keer als een kind blij vertrekt met een pop, voel ik me gelukkig. En het mooie is dat we groeien. Ik ben vast van plan mijn droom uit te laten komen: een warenhuis waarin allerlei ondernemers met producten met kleur samenkomen.”

Had het jou geholpen als kind?

“Zeker weten. Al was ik me daar toen niet van bewust. Mijn moeder komt uit Nederland, mijn vader is Surinaams. Ik begreep mijn moeder niet als ze zei: ‘Er is niets waar jij en je broer je mee kunnen identificeren.’ Ik werd weleens uitgescholden: ‘Leeuwenkop’, ‘Ga terug naar je land’, maar ik herinner me geen verdriet. Op mijn vijftiende begreep ik het pas toen een collega bij mijn bijbaantje in de keuken van een gevangenis zei: ‘Ja, maar Ellen, jij bent anders…’ Wow, dat kwam binnen. Die pijn is nooit meer weggegaan.”

Wat hoopte je je zoons mee te geven?

“Ik heb tegen ze gezegd: ‘Zorg dat je niet wordt gezien als de ‘angry black man’.’ Mijn oudste vond dat ik overdreef als ik het over etnisch profileren had. Maar twee jaar geleden kwam hij naar me toe: ‘Ik begrijp nu wat u bedoelt.’ Het is pijnlijk om dat als moeder aan je kind door te moeten geven. Met mijn donkere poppen, zwarte Nijntjes, T-shirts en geboortekaartjes hoop ik de beeldvorming zo te beïnvloeden dat dat uiteindelijk niet meer nodig is.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker