We vinden het een van de leukste dagen van het jaar, de dag dat het nieuwste Book for Paper Lovers uitkomt. En wat zijn we trots op deze vijfde editie van ons dikke boek vol mooi papier.

Het Book for Paper Lovers is een feest om te maken, en dat komt mede omdat we samenwerken met illustratoren van over de hele wereld. Creatieven die we soms nooit in het echt hebben ontmoet, maar die ons moois sturen vanuit Taiwan, Engeland, Amerika, Zuid-Afrika of Australië. En het allermooiste: waar we ook wonen, we begrijpen elkaar. In onze liefde voor papier, illustraties en patronen. Dat maakt het Book for Paper Lovers zo bijzonder, en daarom gaven we dit boek het thema Noord, Oost, Zuid, West.

Ook dit jaar maakten we honderden pagina’s met paper goodies, zoals:

Verjaardagskalender met artwork van Agnes Loonstra (Nederland)

Tekeningen om in te kleuren van Helena Carrington (Groot-Brittannië)

Briefpapier met illustraties van Sanny van Loon (Nederland)

Raamstickers met illustraties van Jennifer Orkin Lewis (Verenigde Staten)

Het Flow Book for Paper Lovers 5 is verkrijgbaar in de winkels en in onze shop.