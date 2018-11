Podcast: Astrid vertelt over Flow

Hoe en waarom is Flow ooit bedacht? En hoe sluiten de onderwerpen aan op de tijdgeest? Flow’s Astrid vertelt het in de podcast Komt een blad bij de dokter van De Bladendokter.

Astrid, samen met Irene creative director van Flow, praat in deze aflevering over onder meer haar liefde voor papier, hoe sommige ideeën ook weleens mislukken en hoe het komt dat Flow zo’n succes is over de hele wereld – inmiddels wordt het van Australië tot Amerika gelezen.

Astrid: “Dit was de eerste keer dat ik in een podcast zat. Maar altijd leuk natuurlijk, om lekker uitgebreid te mogen vertellen over alles rond ons blaadje. Los van dat het gek is om mezelf te horen praten: het wakkerde wel weer opnieuw mijn liefde voor podcasts aan. Het werkt zo goed om tijdens het koken of in de auto te luisteren naar gesproken verhalen. Dat iemand in je oor praat, vaak met mooie kleine muziekfragmenten of soms andere sprekers, heeft iets licht betoverends.

Soms heeft het iets weg van een hoorspel. Het is intiem luisteren en brengt je in een soort van bubbel die maakt dat je even helemaal los bent van dagelijks gedoe. Ik word er heel rustig van, en het geeft dezelfde bevrediging als een boek lezen. Ik ben na deze opnames zelf weer meer naar podcasts gaan luisteren. Als je het tijdschriftenvak leuk vindt: de Bladendokter heeft nog meer leuke podcasts met bladenmakers gemaakt.”

De podcast waarin Astrid vertelt over Flow beluisteren? Dat kan via deze link.

Fotografie Danique van Kesteren