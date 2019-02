Astrid & Irene: de gouden tip

Ooit ooit lang gelee waren vakanties nog heel overzichtelijk. We pakten wat kleding in en wat geld, stapten op de trein naar het zuiden (Irene) of naar het noorden (Astrid), en op de eerste de beste jongerencamping sloegen we ons tentje op. Ja, naast het toiletblok en klem tussen drie andere koepeltentjes, maar wat boeit het: de tent was alleen om in te slapen. En als het geld op was, gingen we weer naar huis.

Das war einmal… Nu speuren we in de kerstvakantie al licht rusteloos internet af naar die geheime adresjes. Boeken we een half jaar van tevoren die ene B&B voor een paar dagen Parijs, want tja, straks is er niets leuks meer te vinden. En checken we als ware mysteryguests op Google of in de reviews die eerdere gasten online achterlieten naar addertjes onder het gras of andere willen-we-niet’s.

Stiekem verlangen we terug naar die bonnefooi-manier van vroeger. Toen die weekendjes weg of die vakanties allemaal niet zo perfect hoefden te zijn. Het boeken is nu een soort logistieke operatie geworden, met heel veel vooronderzoek en eigenlijk veel te veel mogelijkheden. En dan die onvermijdelijke lichte teleurstelling als je aankomt. Want in het echt is het bijna nooit nooit nooit zoals op de foto’s.

Inmiddels hebben we een nieuwe methode. Waarom uren op internet spenderen als iemand anders dat allang heeft gedaan, en dat fijne huisje voor je heeft gevonden? Sinds kort gaan we gewoon naar dezelfde huisjes als onze collega’s. Want geen vakantiereview kan op tegen een tip van iemand die je kent. De vuurtoren van Rachel, de huisjes met veranda van Agnes of Caroline, het Belgische kasteel van Liddie, een Kopenhaags hotelletje van Karen of het huisje in de Tiroler heuvels van Deborah.

We verzamelden alle tips in een nieuwe special, Flow Reizen. Al deze adresjes, op plekken waar je niet altijd eerder aan dacht, zijn goedgekeurd en leuk bevonden door Flow-creatieven van over de hele wereld: illustratoren, journalisten, redacteuren, fotografen. We verzamelden ze voor je in dit boek. Geen gestres meer, alleen nog de voorpret. En nee, niet allemaal strak en stylish, want dat laten we gewoon een beetje los. Maar stuk voor stuk plekken waar je kunt opladen en genieten, want daar was vakantie per slot van rekening voor bedoeld. Als wij er een toptijd hadden, dan jij vast ook.

Met deze tips zou je vakantie boeken weleens een eitje kunnen worden! De nieuwe special Flow Reizen is hier te bestellen.

Fotografie Danique van Kesteren