Irene en Astrid: jezelf worden

Een fijn moment bij het maken van Flow is zo’n twee weken voordat alles naar de drukker gaat. Dan lezen we het hele blad nog eens van A tot Z door. Lekker thuis, op de bank, met een stapel prints. Dan genieten we van hoe al die ideeën die ooit alleen in hoofden zaten, een vorm hebben gekregen in tekst en beeld.

Op dat moment ontdekken we ook vaak dat er een rode draad door het nummer loopt. Die we er niet bewust in hebben gestopt, maar spontaan is ontstaan. In deze Flow bleek ook zo’n thema te zitten. In een aantal verhalen kwam één mooie les naar voren: je bent misschien wel je hele leven bezig jezelf te worden. Van die gedachte werden we rustig. Want als je het leven zo ziet, voelt het alsof je bezig bent met een mooie reis – waar ook alle ups en downs bij horen.

Singer-songwriter Marike Jager vertelt in Flow 6 over haar reis door Australië, waarin ze zichzelf opnieuw uitvond. “Pas daar durfde ik gitaar te spelen waar anderen bij waren.” Tammy Strobel, een van de eerste tiny house-bewoners, verdiepte zich jarenlang in simpel leven en schrijft daar nu over: ‘Simpel leven gaat niet over het soort huis waar je in woont, het gaat over uitvinden waar je echt blij van wordt.’

Ook journalist Caroline Buijs heeft door de jaren heen ontdekkingen gedaan die haar steeds meer zichzelf lieten worden. In haar verhaal vertelt ze dat ze zo blij is dat ze niet meer van alles hoeft van zichzelf als ze met vakantie gaat. Ze ging naar Washington en maakte er een slow stedentrip van. ‘Waar het om draait, is jezelf goed kennen en ontdekken wat je écht leuk of interessant vindt. Ik vink geen lijstje meer af en zit vaker stil.’

Jezelf worden. Als je snapt dat het daar allemaal om draait, voelt het leven een stuk relaxter. Want jezelf, dat is dus inclusief je goede en slechte eigenschappen, je mooie en mindere kanten, de dingen die je weg wilt duwen en de dingen die je wilt omarmen. Je hoeft niet ‘het beste uit jezelf te halen’ of ‘gelukkig te worden in tien stappen’ en je hoeft zéker niet ooit de beste versie van jezelf te zijn. Becoming you, dat is genoeg.

Fotografie Danique van Kesteren