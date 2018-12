De 365 dagen Flow-kalender: hoe maak je ‘m?

Ook dit jaar zit-ie bij Flow 8: de 365 dagen-kaartjeskalender, deze keer in een los boekje. Vol inzichten en mooie zinnen, tips en weetjes. Om uit te scheuren, op volgorde te leggen en op te hangen.

Het hele jaar werken we eraan: we zoeken thema’s en ideeën voor de kaartjes, verzamelen uitspraken en denken na over kleuren en beelden. En nu is hij er: de nieuwe 365 dagen Flow-kalender met quotes, natuurweetjes, vragen aan jezelf, Instagram- en podcasttips, mindfulnessoefeningen en nog veel meer.

Hoe zet je ‘m in elkaar?

Scheur alle kaartjes los. Sorteer ze en leg ze op volgorde. Doe er een touwtje doorheen, of gebruik de gratis bewaarring van Dille & Kamille.* Nu kun je ‘m ophangen: bij je werkplek, op de wc of in de keuken, het maakt niet uit.

De gratis bewaarring van Dille & Kamille: op het laatste vel van de kalender, tussen 7 en 8 juli, vind je een kaartje om een gratis bewaarring (waar alle kaartjes aan passen) op te halen bij een van de 31 winkels van Dille & Kamille in Nederland & België. Kijk voor een winkel bij jou in de buurt op Dille-kamille.com. De actie is geldig t/m 24 januari 2019.

Lees ook: Sofie Porro woont in een pipohuisje

Een paar van onze favoriete zinnetjes en tips dit jaar:

Tip: Hardop zingen is een uitstekende manier om weer energie te krijgen, zegt zangcoach Ellen Kloosterman in Flow: ‘Onder de douche of op de fiets, zingen kost eigenlijk geen moeite, maar levert veel op. Het laat de lucht in jezelf letterlijk stromen. Belangrijk is dat je lichaam ontspannen is en dat je plezier hebt. Pas dan ervaar je de energie die vrijkomt echt.’

Natuurweetje: een Muir Trek (vernoemd naar natuurbeschermer John Muir) is geen wandeling van A naar B. Daardoor is er dus ook geen gedoe met kaartlezen of het volgen van paaltjes of pijltjes. En komen er ook geen gedachten op als ‘hoe ver nog’ en ‘wanneer zijn we er’. Er is geen plan en geen einddoel. Je staat stil als je iets moois ziet, gaat zitten als je moe bent en eet als je trek hebt. Kijk hier voor meer informatie.

Quote: Geluksgevoel kun je alleen maar uitnodigen, niet afdwingen – René Gude

Vraag aan jezelf: Wat zijn vijf dingen waar je altijd meteen een glimlach van op je gezicht krijgt?

Instagram-tip: @chloeredfernembroidery. Het fijne van borduren is de traagheid, zegt Chloe Redfern: ‘Haast past er niet bij.’

Deze en nog 360 andere tips, quotes, weetjes en oefeningen vind je in de 365 dagen-kaartjeskalender bij Flow 8, nu te koop in de winkel en in onze webshop.