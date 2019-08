De nieuwe agenda en kalenders zijn er!

De agenda en scheurkalender voor 2020 zijn er weer. Je vindt ze onder andere in de kantoorboekhandel én ze zijn te bestellen in onze webshop.

Flow Agenda 2020

Dit jaar niet alleen een agenda, maar ook meteen je daily notebook. Naast afspraken kun je er ook to do-lijstjes en notities in kwijt. De lege pagina’s wachten om gevuld te worden met afspraken (ook die met jezelf), lijstjes, taken en korte of lange vakanties. En we hopen ook dat je er alle fijne dingen die je hebt gehoord of gelezen erin zet, net als doodles die je maakt tijdens het telefoneren of gewoon mooie herinneringen.

Wat we ook hopen: dat sommige weken een beetje leger blijven. Niet altijd mogelijk natuurlijk, maar zoals we onszelf graag herinneren: wie doorrent, mist al het moois onderweg.

Veel ruimte & extra’s

De indeling is heel overzichtelijk: per week een spread, met links de dagen van de week en rechts genoeg ruimte voor je notities. Natuurlijk zitten er ook paper goodies in, zoals polaroidfoto’s, masking tape en gedroogde bloemen om in te plakken. De Flow Agenda 2020 staat vol prachtige foto’s van Hanke Arkenbout en illustraties van Bodil Jane.

Plus:

Een leeslint

Elastische band

Stoffen omslag

Opberg-envelop

Flow Scheurkalender 2020

In deze scheurkalender verzamelden we mooie levenslessen uit tien jaar Flow: 365 rustgevende quotes, tips en inzichten. Bruikbare woorden van filosofen, psychologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen of gewoon lekker van onszelf. Zo scheur je je elke dag een beetje wijzer. De foto’s zijn, net als in de agenda, van Hanke Arkenbout.

My Perfectly Imperfect Life Kalender

In de My Perfectly Imperfect Life Kalender vind je elke maand niet alleen vrolijke illustraties en inspirerende quotes, maar ook inzichten over loslaten, vertragen en hoe je het leven kunt nemen zoals het komt. Extra bij de kalender: 12 ansichtkaarten en 96 stickers. De kalender is geïllustreerd door Valesca van Waveren.

