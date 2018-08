De nieuwe agenda & scheurkalender zijn er!

Ook voor 2019 maakten we een agenda (weer lekker ‘ouderwets’ op groot formaat) en scheurkalender. Ze zijn te bestellen in onze webshop en nu te koop in de winkel.

Flow Agenda 2019

Het blijft altijd een magisch moment: een lege agenda. De Flow Agenda 2019 staat vol prachtige illustraties van Dinara Mirtalipova en is lekker ruim, zodat je ‘m kunt vullen met afspraken, verrassingen, lijstjes, korte of lange vakanties. Wat we ook hopen: dat sommige pagina’s een beetje leger blijven. Want wie altijd maar doorrent, mist al het moois onderweg. Deze agenda op groot formaat zit vol met leuke extra’s als stickers, postcards en papieren paperclips die je in de opbergflap achterin kwijt kunt.

Bestel de Flow Agenda 2019 hier.

Flow Scheurkalender 2019

Vorig jaar plaatsten we een oproep op social media en vroegen jullie je mooiste illustratie in te zenden voor onze nieuwe scheurkalender. En wat kregen we veel reacties! Het was ontzettend moeilijk om een selectie te maken uit meer dan 1000 inzendingen, maar het is gelukt. Het resultaat: de Flow Scheurkalender 2019 met 365 blije, lieve, prachtige, ingetogen of uitbundige, maar altijd fijn-om-naar-te-kijken tekeningen van illustratoren over de hele wereld.

Bestel de Flow Scheurkalender 2019 hier.