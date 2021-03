Een week voor jezelf: nieuwe selfcare cursus van Flow

Hoe gaat het met je? Sta je daar eigenlijk wel genoeg bij stil? Samen met Museum van de Geest en mindfulnesstrainer Karin Hoens organiseren we vanaf 19 april een week vol reflectie en selfcare.

Vaak zorgen we goed voor de mensen om ons heen, maar vergeten we onszelf. Zijn we mild voor de ander, maar beoordelen we onze eigen ‘fouten’ of imperfecties des te strenger. Rennen en vliegen we maar door, terwijl we ons schuldig voelen over wat niet goed genoeg is.

In deze zevendaagse cursus ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen: hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe kan ik wat vaker naar mezelf omkijken? Wat heb ik nu nodig? En leer je, ook na die ene week, vriendelijker en zorgzamer te zijn voor jezelf.

Wat krijg je?

Een week vol reflectie en selfcare

Zeven video’s van mindfulnesstrainer Karin Hoens

Elke dag een (kleine) opdracht

Dagelijkse nieuwsbrief

Extra paper goodie voor de eerste 1000 deelnemers (op = op): Flow themanummer (4-2021) ‘Hoe gaat het met je?’

Hoe werkt het?

Vanaf maandag 19 april krijg je elke ochtend een nieuwsbrief van ons, met daarin een link naar de video op onze site.

De woensdag erop (28 april) organiseren we om 12.00 uur een live Q&A via Instagram live, die ook op een later moment terug te kijken is.

Na afloop blijven alle video’s en opdrachten nog anderhalve maand beschikbaar (tot 1 juni), zodat je de cursus ook in je eigen tempo kunt volgen. In de meivakantie bijvoorbeeld, of een andere week die jou goed uitkomt.

Aanmelden

De prijs van de cursus is € 29,95, abonnees krijgen tien procent korting.

Op deze pagina vind je meer informatie en beantwoorden we veelgestelde vragen.

Inschrijven kan hier.

Illustraties Louise Lockhart