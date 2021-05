Even stilstaan met de tien inspiratiekaartjes uit Flow 4

Bij Flow 4 vind je nu als extraatje tien inspiratiekaartjes. Om even stil te staan in het leven en je af te vragen hoe het écht met je gaat.

Af en toe een reminder nodig om iets aardigs voor jezelf te doen? Om in drukke tijden de dingen stap voor stap aan te pakken? Of om gewoon eens te niksen? Deze inspiratiekaartjes helpen je om soms even stil te staan en je af te vragen hoe het écht met je gaat.

Op de inspiratiekaartjes, geillustreerd door Valesca van Waveren, vind je korte teksten en vragen met daarbij op de achterkant tips en inzichten van verschillende mensen voor meer selfcare.