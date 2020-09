Flow Bookazine 2 is er!

Nieuw bij Flow: boeken in magazine-vorm. Het tweede Flow Bookazine bevat het boek Emotionele flexibiliteit van Susan David, professor in de psychologie aan Harvard en CEO van Evidence Based Psychology.

De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laren slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotionele agility: emotionele flexibiliteit.

Het Bookazine is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het leven. Op basis van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in deze tijd vol veranderingen.

Vier Flow Bookazines

Het Flow Bookazine is een boek dat je makkelijk overal mee naartoe neemt, omdat het is gemaakt in tijdschriftvorm. Vier keer per jaar selecteren we een zelfhulpboek van deskundigen over de hele wereld. Je leest verfrissende inzichten op het gebied van psychologie, mindfulness, relaties, werk en economie. Als je een abonnement neemt, krijg je ze thuisbezorgd. Elk kwartaal ontvang je dan een nieuw Flow Bookazine rondom persoonlijke ontwikkeling.

