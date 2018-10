Flow lanceert eerste Social Out of Office

De Social Out of Office

Flow bestaat dit jaar tien jaar en we vieren dat met De Grote Vertraagcampagne. Om écht te kunnen vertragen, is af en toe offline en niet bereikbaar zijn, hard nodig. Daarom komt Flow met de Social Out of Office. Want het is toch eigenlijk gek dat je die wel aan kunt zetten op je mail, of er een kunt inspreken op je voicemail, maar dat dat niet kan op WhatsApp, Instagram of andere social media?

Dus wil je zonder schuldgevoel niets van je laten horen op social? Laat je vrienden, familie en volgers weten dat je een avondje offline, het weekend niet bereikbaar, of zelfs zonder telefoon op vakantie bent. Vanaf nu kun je melden dat je even niet reageert met de de Social Out of Office van Flow. Upload of verstuur je #flowsocialooo en vertraag.

Hoe werkt het?

Flow maakte samen met illustrator Penelope Dullaghan grappige gifjes die duidelijk maken dat je even niet reageert en offline bent. Deze Social Out of Office(s) (Social OOO) zijn te gebruiken op alle social media, omdat hier automatisch de koppeling is met Giphy. Makkelijker kan het niet.

De gifjes zijn dus eenvoudig te vinden én te plaatsen of te versturen. Bijvoorbeeld voor Instastories, een Facebook- update of WhatsApp. Hoe? Heel simpel. Gebruik #flowsocialooo terwijl je zoekt naar gifjes.