Mindfulness kan zo’n fijne en makkelijke manier zijn om het leven lekkerder te leven. Het zorgt voor minder drukte in je hoofd en helpt je meer te genieten van wat er is. Onze nieuwste special, Flow Mindfulness voor elke dag, geeft uitleg aan beginners en is een opfrisser voor als je al wat meer ervaring hebt.

Wat kun je van deze special verwachten?

Uit de piekermodus

Hoe mindfulness je kan helpen een andere levenshouding aan te nemen.

De zeven basisprincipes van mindfulness op een rij.

Waarom zou je een mindfulnesstraining gaan volgen? Drie trainers vertellen.

Een fotodagboek over hoe dat is, wonen met een gezin op 25 vierkante meter.

Veel tips voor o.a. boeken, apps en films, en oefeningen die vooral heel haalbaar zijn.

Een poster met beeld van fotograaf Hanke Arkenbout, een buitenboekje (want een betere mindfulnessleraar dan de natuur bestaat eigenlijk niet) en inzichtkaartjes met illustraties van Karolina Zolubak.

