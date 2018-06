Flow Vakantiebox 2018

Om de zomer te vieren, maakten we een Vakantiebox met daarin het Vakantieboek en extra veel paper goodies. Een happy memories box met kaartjes om je herinneringen vast te leggen, bijvoorbeeld. En een boekje over hoe je kunt beginnen met een bullet journal.

Het Vakantieboek staat vol zon, goed nieuws, mooie plaatjes en verhalen. Zo vragen we ons af hoe we het gevoel van die fijne vakanties van toen weer terug kunnen krijgen, krijg je een lesje fotograferen met je smartphone en kun je genieten van retro vakantiefoto’s van vrouwen als Sophia Loren, Simone de Beauvoir en Queen Elizabeth.

Ook te lezen en te zien in deze special

Voorbij het vertrouwde

Vroeger avonturierde ze de hele wereld over, maar nu zijn de vakanties van journalist Annemiek Leclaire niet zo spannend meer. Wat kan het opleveren om weer eens buiten je comfortzone te gaan?

De sleurhut is zo gek nog niet

Je hebt alles bij de hand en als het ergens niet bevalt, koppel je de caravan aan de auto en je bent vertrokken. Terug van weggeweest: de Kip of Adria.

The-Best-Of uit tien jaar Flow

Een selectie van de mooiste verhalen uit tien jaar Flow. Zo geven we vier manieren om anders te kijken naar de vakantie en je verwachtingen, en kijken we nostalgisch terug op de fotorolletjes van toen.

Mijn vakantieles

Vijf makers van Flow vertellen over de mooie inzichten die ze op vakantie kregen.

Veel papieren extra's

Inclusief een schriftje zonder haast, ansichtkaarten, bullet journal-stickers en drie geïllustreerde natuurposters.

De Flow Vakantiebox is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.