Slow down summer met de zomer gifjes van Flow

Herinner je je de Flow Social Out of Office gifs nog, waar je vrienden en familie op social media mee kunt laten weten dat je even offline bent? We vonden ze zo leuk, dat we ook nog wat gifs voor de zomer hebben gemaakt.

Ze zijn te vinden onder de hashtag #flowmagazine in Giphy, Whatsapp of Facebook. Onder dezelfde hashtag zijn ook nog de Social Out of Office gifs te vinden, die je natuurlijk ook kunt gebruiken om anderen te laten weten dat je deze zomer even afwezig bent. Ben je klaar voor je Slow Down Summer?