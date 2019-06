Het Flow Zomerpakket is er!

Het liefst willen we dat alles klopt in die paar weken vakantie, waardoor we met torenhoge verwachtingen op pad gaan. Maar uit alle verhalen in dit driedelige Flow Zomerpakket blijkt dat vakantie je áltijd iets oplevert – ook als-ie mislukt. Waar het misschien echt om gaat, is je dagelijkse patronen doorbreken en wat meer leven zonder doel.

Het Flow Zomerpakket bestaat uit drie delen: het Vakantieboek, een travel notebook om zelf je zomer in vast te leggen en een tekenboek van illustrator Marenthe, vol opdrachten die ook mogen mislukken.

Dit is er onder andere te lezen en te zien:

Elk weekend vakantie

In een caravan gaat alles veel trager en minder efficiënt. Juist daarom gaat journalist Caroline Buijs er het liefst elk weekend naartoe. De magie van een eiland

Bijzonder hoe dat werkt: op een eiland ben je meer geneigd naar binnen te kijken. Alsof je met het vasteland ook het gedoe achter je laat. De lol van pech onderweg

Het vliegtuig missen? Verdwalen in een nieuwe stad? De humor van tegenslag kunnen inzien, daarin zit uiteindelijk het verschil tussen een mislukte vakantie en een ervaring die je verrijkt. De vakantie van… 1971, 1977, 1979, 1984, 2007, 2008, 2014

Voor het eerst naar Engeland in de oldtimer, zonder ouders naar Lloret de Mar, met de trein door Europa… Flow-redacteuren over die ene bijzondere vakantie. Van station naar station

Zin om te wandelen? Drie dagtochten om uit te proberen. Extra veel papieren extra’s: stickers, mini-strandhuis om zelf in elkaar te vouwen, travel notebook en tekenboek.

Het Flow Zomerpakket is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.