Flow’s Caroline over het Paper Book for Nature Lovers

Hoera, we hebben een nieuw Flow Book for Paper Lovers! Dit keer met een van onze lievelingsonderwerpen als thema: de natuur. Flow’s Managing editor Caroline Buijs stelde deze editie samen en verzamelde beelden, patronen en ander moois.

Caroline: “Sinds ik als stadsmens een boshuisje op de Veluwe heb, ben ik meer van de natuur gaan houden. Ik tuur vaak met een verrekijker naar de vogels in de tuin en vind het met terugwerkende kracht zo maf dat ik vroeger helemaal geen oog voor vogels had. Pas nu zie ik hoe ongelooflijk mooi een roodborstje eigenlijk is, of een pimpelmeesje, of een appelvink die hier ook in de tuin rondscharrelt (ik heb een vogelboekje nodig om ze te herkennen).

Daarnaast verheug ik me op de bloemen die nog op gaan komen in de tuin – ik heb eindeloos klaprozenzaad gestrooid. In het Paper Book for Nature Lovers vind je ook veel mooie bloemenpatronen. Mét een paar vogels ertussen.”

Tekst Caroline Buijs Fotografie Floor van Koert