Flow’s Jolanda over ons nieuwe themanummer

Flow 4 is vanaf vandaag te bestellen in onze webshop. Managing editor Jolanda Dreijklufft vertelt ons meer over het nieuwe nummer en licht alvast een tipje van de sluier op over de fijne extra’s.

De term ‘gezond egoïsme’ kwam ik voor het eerst tegen in een mail van auteur en coach Inger Strietman. Ik snapte meteen wat ze ermee bedoelde, en ook dat niet alleen ikzelf maar zo ongeveer de halve mensheid er wel wat meer van kan gebruiken. Die tweede natuur om met alles en iedereen rekening te houden en er zelf nogal bekaaid vanaf komen – Inger vond het de hoogste tijd voor een boek waarin ze dit mechanisme beschouwt en doorprikt.

Ook in Flow 4 schrijft ze over vaker ‘en nu ik’ denken, en dat kan al in heel kleine dingen zitten. Het past perfect in het thema dat we bedachten voor dit extra dikke nummer: goed voor jezelf zorgen. Met vragen als: hoe merk je de signalen op (van je lichaam en je geest) dat je je niet goed voelt, hoe ga je om met schuldgevoel, waar vind je troost en steun, waar haal je plezier en ontspanning uit, en hoe ontdek je wat je echt wilt? Onze journalisten zochten het uit en mailden vaak: zo herkenbaar, wil ik zelf ook anders gaan doen!

Je vindt Flow 4 nu in onze shop met onder meer: een dossier met interviews, lees-, luister- en doetips. Plus een set geïllustreerde selfcare kaartjes met aanmoedigingen.

Tekst Jolanda Dreijklufft Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com