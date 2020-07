Flow’s nieuwe online cursus: Het leven kan anders

Nieuw van Flow: een online cursus via Instagram. We starten op 7 september, en in 21 dagen leer je hoe mindfulness je kan helpen andere keuzes te maken.

We gunnen het iedereen, een leven waarbij je ziet wat je eigenlijk allemaal op de automatische piloot doet. Een leven waarin je minder van jezelf moet, minder piekert, meer rust neemt en meer kunt relativeren.

Daarom starten we in september met een online cursus via Instagram: ‘Het leven kan anders’. Hierin leer je naar je automatische reacties en patronen te kijken. Mindfulness is daar een praktische en toegankelijke manier voor. Door opmerkzaam te zijn, leer je wat er in je speelt, en ga je onderscheid maken tussen gedachten, emoties en gedrag. Daardoor blijf je vaker in het nu, in plaats van altijd maar vooruit en achteruit te leven. Én maak je bewustere keuzes en ontdek je: het kan ook anders.

Hoe werkt het?

De online cursus start op 7 september. Via een besloten Instagram-account krijg je 21 dagen lang video-talks, audio-meditaties, dagboekoefeningen en creatieve opdrachten. Helemaal in Flow-stijl natuurlijk, met illustraties en animaties.

We maken deze online cursus samen met Karin Hoens, met wie we al vaker samenwerkten bij Flow. Als mindfulnesstrainer helpt ze anderen zichzelf beter te leren kennen en weer regie over hun eigen leven te krijgen. We vinden dat Karin het zo goed begrijpt: dat sommige dingen zo makkelijk klinken, maar niet altijd zijn. En wat je dan wel kunt doen.

Hoe doe je mee?

Als je je aanmeldt voor 31 juli, betaal je een vroeg erbij-prijs van € 34,95 (in plaats van € 49,95). Na aanschaf van de online cursus krijg je toegang tot het afgeschermde Instagram-account.

Meer informatie over de online cursus vind je hier.

Of ga direct naar onze shop, waar je de cursus kunt aanschaffen.

Illustraties Hadas Hayun