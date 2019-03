Geïllustreerde Flow-notebooks om te verzamelen

Vanaf Flow 2 krijg je bij elk nummer een notebook cadeau dat we samen met een illustrator maakten. Als je ze allemaal verzamelt, heb je straks een serie van zes notebooks.

De notebooks hebben een lekker groot formaat en je vindt de illustraties door het hele notebook heen. Fijn voor lijstjes, ideeën, herinneringen of je eigen tekeningen. We vroegen illustratoren van wie je al vaker werk zag in Flow, en er komen ook nieuwe namen voorbij.

Holly Jolley

De Chileense Holly Jolley illustreerde het notebook in Flow 2, en dat was ook haar eerste opdracht voor Flow. Momenteel zit ze in het laatste jaar van haar studie design. Ze laat zich inspireren door oude portretten, mode, films en vrouwen met grote jassen die bij haar in de buurt hun hond uitlaten. “En ik hou van Gucci, de films van Wes Anderson en Renoirs portret van Julie Manet.” Bekijk meer van Holly Jolley’s werk op haar Instagram.

Verzamel ze allemaal

De andere notebooks zijn geïllustreerd door Anne Bentley uit de Verenigde Staten, Mélanie Voituriez uit Frankrijk, Boyoun Kim uit de Verenigde Staten, Virginie Cognet uit Frankrijk en Tallulah Fontaine uit Canada. Alle vijf hebben ze een kleurrijk omslag en veel ruimte om te schrijven en tekenen.

Flow 2 ligt, met het geïllustreerde notebook, nu in de winkels en is te koop in onze webshop.