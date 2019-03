In een wereld waarin we constant meer moeten, kan het zo’n verademing zijn om dat even los te laten en tevreden te zijn met minder. Hoe kun je deze filosofie toepassen op je dagelijks leven? In de Flow-special Het grote boek van minder lees je er alles over.

Soms lijkt het hele leven wel te draaien om altijd dat beetje meer. Na onze studie begonnen we in de valkuil te lopen: we gingen steeds meer verdienen, kochten steeds meer kleren, gingen steeds vaker op vakantie, wilden om de paar jaar een groter huis, verzamelden meer en mooiere meubels en ga zo maar door.

Totdat we op een dag doorkregen dat we er niet gelukkiger van werden. Sterker nog, het ging ons tegenstaan. Wat bracht het ons uiteindelijk? Om dit leven vol te houden, moesten we steeds méér werken, steeds méér opruimen om alles in ons huis te laten passen, steeds méér leuke dingen laten gaan omdat we er geen tijd voor hadden. We pleiten vanaf nu dus voor minder: minder haast, minder rommel, minder online zijn. Zo kunnen we leren om vooral méér te genieten. Het grote boek van minder kan je hierbij helpen: een dikke special van meer dan 170 pagina’s met verhalen, tips, ideeën en inspiratie om even wat te minderen.

Minderen met je telefoon

In Het grote boek van minder schrijven we over af en toe minder online zijn en wat dit je allemaal kan brengen. Want hoeveel tijd gaat er op een doorsneedag eigenlijk op aan je telefoon? En welke gewoontes zou je kunnen aanpassen of veranderen? Je bewust worden van je telefoongedrag is een goede eerste stap om die gewoontes te leren doorbreken.

Op telefoons en apps zelf komen ook steeds meer functies om je telefoongedrag beter bij te houden. Dat kan bijvoorbeeld met de apps Quality Time voor Android of Moment voor iOS. En de optie ‘Schermtijd’ op de iPhone maakt het je nog makkelijker: hiermee kun je bijvoorbeeld zien hoe vaak je je telefoon oppakt en wat voor soort apps je het meest gebruikt. Ook heb je de mogelijkheid om ‘apparaatvrije’ tijd in te stellen en notificaties uit te zetten op bepaalde tijden. Hier vind je meer informatie.

Minder haast

Wat zou het fijn zijn om wat minder gehaast door het leven te gaan. De tijd nemen voor dingen, in plaats van alles maar snel, snel, snel te doen. In Het grote boek van minder zit een stilteboekje: een uitneembaar schriftje met allerlei tips die je kunnen helpen wat te onthaasten en de stilte in het dagelijks leven te omarmen. Met fijne adresjes en plekken, boeken, inspirerende quotes en films over stilte. Je kunt jezelf er ook dagelijks aan herinneren het iets rustiger aan te doen door wat simpele gewoontes aan te leren. Bijvoorbeeld door ademhalingsoefeningen te doen, of bewust je aandacht te sturen. Ook de natuur en seizoenen kunnen je helpen een rustiger ritme te ontwikkelen.

Minder werken

Steeds meer mensen ontdekken wereldwijd dat minder werken niet hoeft te betekenen dat je minder productief bent. Tijdens een korte, intensieve werkdag krijg je soms meer gedaan dan wanneer je je taken over de dag verspreidt en je brein volledig uitput. Zou jij ook wel iets minder willen werken, maar weet je niet hoe je het moet toepassen in het dagelijks leven? Je kunt er bijvoorbeeld deze boeken over lezen, en in Het grote boek van minder geven we ook handige tips.

Minder spullen

Minder rommel in huis betekent ook een minder vol hoofd. Je kunt rustig beginnen, door bijvoorbeeld één keer per week tien minuten te ontspullen. Sommige mensen pakken het rigoureuzer aan en gaan in een tiny house wonen. Als er geen plek is voor veel spullen, word je gedwongen te beslissen wat echt belangrijk voor je is en wat je eigenlijk niet nodig hebt. In Het grote boek van minder schrijven we over beide manieren. We vertellen hoe het is om in een tiny house te wonen en Flow’s Astrid probeerde het ontspullen uit. Ze schreef er een jaar lang over, en we hebben haar blogs gebundeld in een boekje.

De kleinste veranderingen geven rust

Kortom, het idee van ‘minder’ toepassen in je dagelijks leven kan op veel verschillende manieren. Je kunt het groots aanpakken, maar ook kleine veranderingen kunnen veel rust geven. Zo schrijven we in Het grote boek van minder hoe het bijhouden van een bullet journal ervoor kan zorgen dat je minder hoeft te onthouden. Journalist Catelijne Elzes schrijft hoe je af en toe de dingen wat meer kunt loslaten, omdat minder controle je zo veel rust kan geven. In de special staan ook gerechten met minder pannen en gedichten met minder woorden. Want hoeveel fijner is ons leven als het wat minder kan: als we die stroom aan informatie af en toe laten voor wat het is en meer vertrouwen op ons gevoel.

Het grote boek van minder is te bestellen in onze shop.