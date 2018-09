Het grote vertraagboek is er!

Ben je ook zo goed in dat rennen, jagen en haasten? Nog net even naar de winkel voordat hij dichtgaat? Racen naar het station om die ene trein te halen? Zo veel mogelijk in je leven stoppen? Zo min mogelijk missen? En denk je ook vaak: hmm, dit kan toch anders?

Laat je inspireren door Het grote vertraagboek. Hierin vind je de mooiste inzichten over vertragen uit tien jaar Flow.

Over de natuur, en hoe die je zomaar rust kan brengen.

Over lezen, en hoe de tijd met een boek zo lekker langzaam gaat.

Over wandelen en dingen overdenken.

Over hoe een uurtje eerder opstaan je hele dag kan veranderen.

Over tekenen, met de hand schrijven, mindfulness en nog veel meer.

Met vele paper goodies: vertraagstickers, mini-posters, pop-up typemachine en een notebook.

Omdat het leven echt anders voelt als je af en toe durft te zeggen: vandaag is traag. Het grote vertraagboek ligt nu in de winkel en kun je bestellen in onze webshop.