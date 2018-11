Het nieuwe Book for Paper Lovers is er!

We kijken er elk jaar naar uit: de verschijning van het nieuwe Book for Paper Lovers. Eindelijk is het moment hier, en wat zijn we er trots op: het Book for Paper Lovers 6.

Het was weer een feestje om deze editie te maken. In ons leven, waarin steeds meer op schermpjes gebeurt, is het zo fijn om iets tastbaars van papier in handen te hebben. Dit Book for Paper Lovers zit er vol mee: 300 pagina’s vol papiergrapjes, vouwprojecten, schrijf- en inkleurruimte. Prachtige posters om op te hangen, een slinger om even bij stil te staan, stickers en nog veel meer – gemaakt door illustratoren van over de hele wereld.

Maar deze zesde editie van het Book for Paper Lovers is ook een beetje een ode aan de natuur. Voor ons is de natuur het symbool van rust en ruimte in ons drukke leven, het symbool voor even offline zijn. We hopen dat dit boek voor wat uren ontspanning gaat zorgen: scheur het aan stukken – alle paper goodies zijn uitneembaar. Veel plezier!