Het verhaal achter het Book for Paper Lovers

Dit jaar maakten we alweer ons zesde Book for Paper Lovers. Maar hoe gaat dat in z’n werk? Astrid, samen met Irene bedenker van Flow, vertelt erover.

Een paar jaar geleden waren Irene en ik in Japan. In de prachtige boekwinkel Tsutaya Bookshop (mocht je ooit in Tokio zijn, echt gaan!) lag ons Book for Paper Lovers in grote stapels, en mochten we een praatje houden. Japan, dat was voor ons toch het land waar ze als geen ander weten wat je allemaal met papier kunt doen. Dat ons boek het daar zo goed deed, vonden we wel een eer.

Het Book for Paper Lovers is een van onze lievelingetjes, hier bij Flow. Een boek zonder tekst, met alleen maar papier, en meer dan 300 pagina’s vol paper goodies. Een boek waarvan het de bedoeling is dat je alles uitscheurt en gaat gebruiken. Briefpapier, stickers, kaartjes, van alles. En een boek dat wereldwijd heel snel fans kreeg. Van IJsland tot Australië, overal ligt het in de winkel.

En vanuit al die landen krijgen we enthousiaste reacties op social. Het heeft ons geholpen om Flow internationaal op de kaart te zetten: door het boek maakten mensen kennis met Flow. Maar bovenal is het een enorm leuke puzzel om het te maken. We beginnen vrij vroeg (ruim een jaar voordat het boek in november uitkomt), om samen met de afdeling drukwerk alles uit te zoeken. Die pop-up, kan dat? Vloeipapier, kunnen ze dat bij de drukker in China binden? En een slinger met een echt draadje, kunnen we dat betalen?

Beetje bij beetje krijgt het boek dan vorm. We werken altijd samen met vier hoofddesigners, die printjes, losse elementen en illustraties maken. Dat zijn voor deze 2018-editie Jennifer Bouron (Frankrijk), Marenthe Otten (Nederland), Agnes Loonstra (Nederland) en Dinara Mirtalipova (Verenigde Staten). Maar in totaal werken er altijd zeker twintig tot dertig illustratoren aan alle paper goodies in het boek.

Mijn favorieten dit jaar:

Het pop-up mini-kasje. Vouw de kas uit en zet de plantjes erin. Ik heb me gestort op de vouwtechniek en vormgever Joyce wist er een template van te maken. Brie Harrison tekende de plantjes.

De teckel. We verzinnen heel vaak dingen waarvan je niet meteen weet wat je ermee moet. Maar ik ga deze teckel (de pootjes kunnen bewegen) als kaartje gebruiken en opsturen. Hij werd getekend door Yelena Bryksenkova.

Het bos. Op een uitklapper staan de bomen, achter de luikjes verstopten we bosdieren. De dieren zijn van Agnes Loonstra.

Tekst Astrid van der Hulst