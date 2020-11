Hoe zorgen creatieven voor hun geest? #1 Esther Hans

Binnenkort kun je in het Museum van de Geest de Flow Slow Art Route lopen. We vroegen verschillende kunstenaars die iets voor het museum hebben gedaan: hoe zorg jij voor je mentale gezondheid? Deze keer: Esther Hans.

Wat is er van jou in het museum te zien?

“Ik heb een serie tekeningen van houtskool op papier gemaakt met als thema ‘kopp-kind’. Dat houdt in: een kind van ouders met psychiatrische problemen. De serie heet Het zwart van mijn moeder en gaat over de ingewikkelde relatie die ik met mijn moeder heb. Ze heeft last van paranoïde schizofrenie en daardoor is mijn opvoeding ronduit onveilig geweest. Ze was niet goed in staat om voor ons te zorgen.

Ik houd van mijn moeder, maar toch ook weer niet. Ze heeft nare dingen gedaan en ik ben bang voor haar geweest, maar het blijft mijn moeder. Door haar te tekenen – ze was vroeger een prachtige vrouw – kon ik haar ziektebeeld een plekje geven. In het museum zijn acht tekeningen uit de serie te zien.”

Hoe zorg jij voor je geest?

“Allereerst word ik heel blij van tekenen, schilderen en schrijven. Het is voor mij namelijk een manier om mijn gevoelens te verwerken en mijn gedachten te ordenen. Ik word bijvoorbeeld onrustig als ik een tijd niet heb geschilderd.

Verder loop ik hard en beweeg ik regelmatig. Hardlopen trekt me door deze corona- en wintertijd heen. Ook yoga vind ik heel belangrijk. Het is voor mij een fijne manier om te ontspannen. Tenslotte houd ik erg van cultuur snuiven. Het prikkelt mijn geest en houdt me scherp. Ik bezoek regelmatig musea, lees graag boeken en ben een groot filmliefhebber.”

Interview Sara Assarrar Fotografie Marleen Dalhuijsen