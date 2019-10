Hoera: The Kids’ Book of Paper Love is er!

Bomvol van kaft tot kaft met leuke projecten en andere verrassingen van papier: The Kids’ Book of Paper Love voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Een dik boek vol papieren cadeautjes waarop kinderen kunnen schrijven, tekenen, waar ze mee kunnen knutselen en spelen – alleen of samen.

Het boek is in het Engels, maar er staat maar weinig tekst in. Want papier is leuk, of er nu woorden op staan of niet. Want waar de meeste boeken leuk zijn om te lezen met je ogen, is dit boek er om te lezen met je handen.

Vouw papieren ringen tot een ketting. Knip boekenleggers. Vouw een papieren huis. Maak accessoires voor in een fotohokje – een grappige snor, een kroon – om mee te poseren. Bind je eigen zelfgemaakte sprookjesboek en gebruik hem om avonturen en dromen in op te schrijven. Maak een papieren bloemenboeket, een papieren terrarium, of vouw een happertje.

En natuurlijk zitten er allerlei papieren extra’s bij, zoals een banner, ansichtkaarten, glitter stickers, een papieren pop, een poster, notitieboekjes, en nog veel meer.