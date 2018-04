Lezen in Flow 3

Het derde nummer van 2018 ligt in de winkel: vol interviews, reportages, inzichten en tips. In het openingsverhaal van deze Flow vraagt journalist Annemiek Leclaire zich af hoe onze moeders en oma’s altijd maar alles leken te kunnen, terwijl we zelf continu het gevoel hebben dat we tekortschieten. Een verhaal over wat we kunnen leren van de oudere generaties.

Als extra’s maakten we ansichtkaarten met de gedichten van Rupi Kaur en het maandelijkse notebook met de Flow Mini-cursus. Deze keer leggen we uit hoe kleine veranderingen je leven kunnen opfrissen.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Ontklussen

Soms wordt de druk van al die taken die we op lijstjes hebben gezet, te groot. Waarom doen we dat eigenlijk? Een nieuwe kijk op het to do-lijstje.

Van antropoloog Jane Goodall tot kinderrechtenactivist Malala: illustrator Rebecca Green tekende de vrouwen die een voorbeeld voor haar zijn.

Leuk, die social media. Maar ze geven ook stress en slurpen tijd. Is dat op te lossen met een pauze van Facebook?

De natuur in en je onderdompelen in wat je er ruikt, hoort en ziet. Japanners gebruiken er het werkwoord ‘bosbaden’ voor.

* Hoe de Canadese Rupi Kaur op Instagram doorbrak als dichter * Beeldreportage over een klassiek rood autootje dat in de jaren zestig en zeventig overal opdook * Hoe dansen je helpt de dag van je af te schudden * Journalist Caroline Buijs duikt in de wereld van kleuren.

Twee extra's: * Vijf ansichtkaarten met gedichten van Rupi Kaur * Flow Minicursus: 'Wil jij ook weleens een ander leven?'.

