Lezen in Flow 5

Het vijfde nummer van 2018 ligt in de winkel: vol interviews, reportages, inzichten en tips. In het openingsverhaal ontdekt journalist Otje van der Leij dat altijd maar geluk najagen niet per se een tevreden gevoel geeft. Meebewegen met het leven en alles wat daarbij hoort, dat is waar het om gaat.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Avontuur in het klein

Iets nieuws en spannends beleven kan ook goedkoop en vlakbij. Door bijvoorbeeld een duik te nemen voordat je naar je werk gaat of te slapen onder de blote hemel.

Iets nieuws en spannends beleven kan ook goedkoop en vlakbij. Door bijvoorbeeld een duik te nemen voordat je naar je werk gaat of te slapen onder de blote hemel. De twee levens van Katharine Graham

Als baas van The Washington Post Company was ze een van de meest succesvolle en invloedrijke vrouwen van de Verenigde Staten. Katharine Graham (1917-2001) veranderde het ‘old boys network’ voorgoed.

Als baas van The Washington Post Company was ze een van de meest succesvolle en invloedrijke vrouwen van de Verenigde Staten. Katharine Graham (1917-2001) veranderde het ‘old boys network’ voorgoed. Beeldreportage: op reis met Maddie

Onderweg van de ene reportage naar de andere legde fotograaf Theron Humphrey zijn reisgenoot Maddie de hond vast.

Onderweg van de ene reportage naar de andere legde fotograaf Theron Humphrey zijn reisgenoot Maddie de hond vast. Later als ik groot ben

Ze wilde, behalve journalist, ook juf, uitgever, kunstenaar, hoedenmaker en yogi worden en probeerde al die dingen uit. Aaf Brandt Corstius over het ‘ik kan altijd nog’-gevoel.

Ze wilde, behalve journalist, ook juf, uitgever, kunstenaar, hoedenmaker en yogi worden en probeerde al die dingen uit. Aaf Brandt Corstius over het ‘ik kan altijd nog’-gevoel. En verder onder andere: Slowrunning: dat is genieten van het moment, de beweging van het rennen en de omgeving. Ook delen we boekentips voor de zomer en schreven we een ode aan de podcast.

Slowrunning: dat is genieten van het moment, de beweging van het rennen en de omgeving. Ook delen we boekentips voor de zomer en schreven we een ode aan de podcast. Twee extra’s: Masking tape en notebook met mini-cursus: de dagelijkse lichtpuntjes leren zien.

De nieuwste Flow (5-2018) is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.