Lezen in Flow 5

Vrolijkheid om je heen

Geluk zit in jezelf, horen we vaak. Maar journalist Annemiek Leclaire merkte dat ook haar omgeving en hoe die eruitziet, invloed heeft op haar humeur. Hoe werkt dat?

Zines, wat zijn dat precies? Journalist Ilse Savenije dompelt zich onder in de wereld van het zelfgemaakte tijdschrift.

Waar het samen met anderen goed genoeg is om het gewoon leuk te hebben, vinden we vaak dat we in ons eentje iets zinvols moeten doen. Hoe kun je daar minder streng in zijn?

Piekeren over van alles: soms zouden we dat hoofd zo graag stop willen zetten. Maar het kan ook in je voordeel werken, ontdekt journalist Sara Madou.

