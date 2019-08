Lezen in Flow 6

De zesde Flow van 2019 ligt in de winkel, met als extra’s een geïllustreerd notebook van Virginie Cognet en een puzzelboekje met illustraties van Emma Jayne.

Dit vind je nog meer in Flow 6:

De opkomst van soft skills

Menselijke vaardigheden als creativiteit, communicatie en empathie zijn juíst belangrijk in een wereld die steeds digitaler en technologischer wordt.

De roep van je zintuigen

Journalist Chris Muyres mist het old school genieten met je zintuigen.

De schoonheid van herhaling

Als je precies weet wat je kunt verwachten is dat eigenlijk juist heel fijn, volgens journalist Annemiek Leclaire.

De nieuwe stedentrips

Van hot naar her rennen om alle bezienswaardigheden van je lijstje te kunnen afvinken? Het kan ook anders: ga eens op slow stedentrip.

En verder onder meer: journalist Sara Madou gooit alle apps van haar telefoon en begint met een digital detox, het inspirerende leven van bioloog Rachel Carson en kunstenaar Daisy Patton die oude familiefoto's tot schilderijen bewerkt.

