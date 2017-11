Lezen in Flow 8

In de nieuwste Flow lees je onder meer over het geheim van het Nederlandse geluk: knus bij elkaar zijn met kaarsen aan, schaatsen op de gracht, bitterballen bij de borrel – kortom: gezelligheid. Ook aandacht voor zes jonge dichters. Zij proberen je met hun woorden net even anders naar de wereld te laten kijken. En hij is er weer: de 365-dagen-kaartjeskalender met weetjes, quotes en tips.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Tijd tekort

Hoe vaak verzuchten we niet dat we te weinig tijd hebben, eigenlijk omdat we te veel willen op een dag? Kun je dat knellende gevoel verminderen?

Een nieuwe rubriek, over de kleine, persoonlijke voorwerpen die het verhaal van je leven vertellen.

In het huis van illustrator Daphne Louter is minstens zo veel te beleven als op haar tekeningen en schilderijen.

Relaxte poses en je dagelijkse gedachten echt helemaal loslaten: dat is slow yoga. Geen ingewikkelde, superactieve houdingen, maar langzaamaan doen – en er desnoods bij in slaap vallen.

Ook dit jaar is-ie er dus weer, onze kaartjeskalender om zelf in elkaar te zetten.

De nieuwste Flow (nummer 8-2017) is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.