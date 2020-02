Lezen in Flow 2

‘Be the weirdo who dares to enjoy.’ Deze quote van Elizabeth Gilbert vind je terug op onze kleurrijke cover van Flow 2, geïllustreerd door Monika Forsberg. In dit nummer onder meer extra inspiratiekaartjes met inspirerende vrouwen en stickers.

Journalist Jocelyn de Kwant schreef het openingsverhaal over steeds meer jezelf worden: als twintiger maak je andere keuzes dan wanneer je tien of twintig jaar verder bent. “Zie het leven als een reis waarbij je jezelf – met vallen en opstaan – steeds beter leert kennen.”

In Flow 2 vind je onder meer:

Een weekje van de radar

Naar een mooie plek afreizen om te wandelen, te detoxen, te schilderen of te schrijven: doordat je letterlijk afstand neemt en verder niks hoeft, zie je vaak extra scherp wat je in het dagelijks leven anders zou willen.

Honderd levenslessen

Toen de Duitse journalist Heike Faller haar pasgeboren nichtje zag, kwam ze op het idee voor het boek Honderd, met geïllustreerde levenslessen van nul tot honderd jaar.

Tijd als een elastiekje

Ze dacht altijd dat er te weinig uren in een dag zaten, maar journalist Bernice Nikijuluw máákt nu tijd voor wandelen, museumbezoek en weekendjes weg.

De boekhandel als buurthuis

Natuurlijk kun je er terecht voor een boek(advies), maar steeds meer boekwinkels fungeren ook als ontmoetingsplek voor de buurt. Je kunt er bijvoorbeeld naar muziek luisteren, een yogalesje volgen of zelfs trouwen.

Flow 2-2020 ligt nu in de winkels en is te bestellen in onze webshop.