Lezen in Flow 4

Het vierde nummer van 2018 ligt in de winkel: vol interviews, reportages, inzichten en tips. In het openingsverhaal van deze Flow ontdekken we dat alleen zijn soms ook goed is, zolang het niet overgaat in eenzaamheid. En dat laatste voorkom je door je nu al bewust te zijn van je ‘konvooi’, de mensen om je heen.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Kantoor uit, naar buiten

Waarom en hoe steeds meer mensen hun werk mee naar buiten nemen.

‘Wees eerlijk tegen jezelf’ en drie andere lessen die filmmaker en schrijver Sarah Domogala leerde van haar burn-out.

Ware kunstwerkjes zijn het, de smoothies-met-portretje van Hazel Zakariya uit Nieuw-Zeeland.

Hoezo zijn er zo veel vintage foto’s te vinden van vrouwen die in bomen zitten? De Duitse fotoverzamelaar Jochen Raiß ging op zoek naar het verhaal erachter.

een reminder om te blijven kijken naar het geluk dat we ongemerkt al hebben verzameld, Flow's Alice van Essen ging op een wildplukcursus en een ode aan het 'nieuwe aanpakken': geklaag is overal, maar de kunst is om er niet in te blijven hangen. Twee extra's: * Zeven spiegelstickers * Notebook met Flow Minicursus: 'Hoe haal je meer uit een boek?'.

