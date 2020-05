Lezen in Flow 5

De cover van dit nummer is extra bijzonder: voor het eerst vind je dezelfde illustratie op al onze vier edities: de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse.

Met deze illustratie van Octavia Bromell hopen we je het gevoel mee te geven dat we er samen voor staan, in deze tijd. Ook al voelt het soms misschien niet zo: we zijn niet alleen. In het nummer vind je extra veel verhalen voor deze nieuwe tijd. En net als altijd zitten er twee paper goodies bij: een notebook met illustraties van Valesca van Waveren en een color meditation-schilderschrift (waarover je meer leest in dit nummer).

In Flow nummer 5-2020 vind je:

één vorm schilderen en die steeds in verschillende kleuren herhalen, het blijkt heel rustgevend te zijn. En verder onder andere: waarom de tote bag past binnen het nieuwe idealisme, psycholoog Bart Verkuil over gelukkige piekeraars, mediteren in woelige tijden, de troost van boeken, een mental health-poster en nog veel meer verhalen en interviews.

*Flow 5 is vanaf nu verkrijgbaar in de winkels en in onze webshop.