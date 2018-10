Lezen in Flow 7

Het zevende nummer van 2018 ligt in de winkel. Ons extra dikke jubileumnummer is een beetje anders dan anders. Omdat we tien jaar bestaan, vroegen we een aantal van onze freelancers: welk verhaal heb je altijd al willen maken? Het leverde een bijzonder nummer op.

Dit kun je zoal verwachten:

Lief voor je lichaam

Otje van der Lelij: “Tijdens mijn studie psychologie was er vooral aandacht voor wat er tussen onze oren gebeurt. Terwijl we niet alleen goed moeten zijn voor onze geest, maar ook voor ons lichaam. Dat zoek ik graag verder uit.”

Journalist Chris Muyres vindt het jammer dat het steeds lastiger is om te verdwalen: “Ik vind het zo leuk om gewoon een plek te prikken en daar onvoorbereid naartoe te gaan. Daar wil ik anderen enthousiast over maken.”

Van het begin af aan schrijven we in Flow over leven met aandacht. Omdat het zo goed helpt in het drukke leven. We selecteerden tips en oefeningen uit de kalender die we maakten met de Amerikaanse uitgeverij Workman, met illustraties van Karen Weening.

Journalist Mariska Jansen schrijft voor Flow vaak beschouwingen over het leven en verwerkt daarin inzichten uit romans. “In dit verhaal staan de boeken die me het meest zijn bijgebleven en soms echt eyeopeners voor me waren.”

Liddie Austin duikt in het inspirerende leven van Eleanor Roosevelt, Caroline Buijs bezoekt de Chinese Angie uit haar allereerste verhaal in Flow tien jaar later en Eva Loesberg gaat 24 uur overleven in de natuur. Extra’s: geïllustreerde posters met onze bijzondere ‘covermodellen’ van de afgelopen tien jaar, een magnetische boekenlegger en de Flow mini-cursus ‘Hoe krijg je weer grip op je tijd (en leven)?’

